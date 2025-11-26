День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:12

Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США

Политолог Меллинг: Европа не обладает возможностями США для поддержки Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Европейские государства столкнутся с повышенными угрозами при самостоятельной поддержке Украины без американского участия, заявил старший советник Центра европейской политики Кристиан Меллинг в интервью Politico. Эксперт отметил, что хотя технически такая возможность существует, она сопряжена со значительными трудностями.

По его словам, европейским странам придется менять стратегию Киева для компенсации отсутствия помощи США. Однако даже эти меры не позволят достичь текущего уровня поддержки, а отсутствие развитой спутниковой сети и систем обнаружения усугубляет ситуацию.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о намерении Европейского союза продолжать поддерживать Украину независимо от мирных инициатив США. При этом политик выразил готовность одобрить любые предложения, способствующие установлению режима прекращения огня.

Кроме того, западный дипломат сообщил, что европейские государства опасаются исключения из переговорного процесса по украинскому урегулированию со стороны Соединенных Штатов. Данная ситуация возникла после внесения ЕС и Великобританией правок в мирную инициативу Вашингтона.

Европа
Украина
США
поддержка
