В ЕС подтвердили готовность действовать наперекор США по вопросу Украины Канцлер Штокер: усилия США не повлияют на позицию ЕС

Евросоюз намерен сохранить поддержку Украины, даже несмотря на мирные инициативы со стороны США, сообщил канцлер Австрии Кристиан Штокер в соцсети X. По словам политика, вместе с тем он выступает за все идеи, приближающие к прекращению огня.

Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и достижению долгосрочного мира на Украине. В последние несколько дней возникла новая динамика в дипломатических усилиях (со стороны США по урегулированию кризиса. — NEWS.ru), — написал политик.

Ранее сообщалось, что США перенаправили почти $30 млн (2,4 млрд рублей), предназначавшиеся Украине, на развитие внутренних поставок критических минералов. Грант будет использован для разработки демонстрационной установки, которая предназначена для извлечения и очистки галлия и скандия из промышленных отходов.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит Украине военный кредит в размере €6 млрд (588 млрд рублей) на создание новых беспилотных летательных аппаратов. Она также пообещала сформировать альянс по совместной разработке БПЛА.