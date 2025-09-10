Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:21

Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА

Фон дер Ляйен пообещала Украине кредит в €6 млрд на разработку БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз выделит Украине военный кредит в размере €6 млрд (588 млрд рублей) на создание новых беспилотных летательных аппаратов, заявила на сессии Европарламента в Страсбурге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала сформировать альянс по совместной разработке БПЛА, передает ТАСС.

Европа выделит Украине €6 млрд в качестве военного кредита и сформирует альянс по разработке беспилотников с Украиной, — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что данные средства будут выплачены Украине в рамках механизма экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), предложенного странами «Большой семерки». При этом займы обслуживаются за счет доходов от замороженных активов России.

В ходе сессии Европарламента фон дер Ляйен также заявила, что Европейская комиссия не планирует конфисковывать замороженные активы России. Однако она призвала страны Евросоюза как можно скорее разработать новое решение для финансирования военных нужд Украины на их основе.

Украина
кредиты
беспилотники
БПЛА
Евросоюз
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
