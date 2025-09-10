В ЕС рассказали, как используют активы России

Европейская комиссия не планирует конфисковывать замороженные активы России, но намерена использовать их для предоставления кредитов Украине, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге она уточнила, что странам ЕС необходимо срочно разработать новое решение для финансирования военных нужд Украины на основе российских активов.

За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине <...> кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придется взять на себя, — сказала глава ЕК.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что его страна готова рассмотреть новые инициативы по использованию €190 млрд (18,6 трлн рублй) замороженных российских активов. Он подчеркнул, что для этого необходимо наличие юридических оснований. Прево отметил, что Бельгия не может единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски.

До этого депутат Государственной думы Сергей Алтухов заявил, что любые попытки перенаправить замороженные российские активы в пользу Украины будут представлять собой прямое нарушение международного права. Он предупредил, что РФ не оставит такие действия без ответа.