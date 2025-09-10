Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:06

Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ

Бельгия выступила за использование замороженных активов РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Financial Times заявил, что его страна может поддержать новые инициативы по использованию €190 млрд замороженных российских активов. Он добавил, что для этого нужна юридическая обоснованность.

В случае одобрения новых инициатив необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность, — подчеркнул министр.

Прево отметил, что Бельгия не намерена единолично нести ответственность за потенциальные судебные иски, которые могут достичь суммы годового бюджета страны. Правительство считает прямую конфискацию активов крайне рискованной мерой, не имеющей правовых оснований, считает он.

Глава МИД предупредил, что подобные действия способны подорвать доверие к евро и спровоцировать обвал европейских финансовых рынков. По его словам, ЕС следует сохранить активы в качестве инструмента влияния в мирном процессе, а в перспективе — направить часть средств на восстановление Украины.

Ранее депутат Госдумы Сергей Алтухов подчеркнул, что попытки перенаправить замороженные российские активы в пользу Украины будут прямым нарушением международного права и Россия не оставит такие действия без ответа. Этот шаг подорвет доверие к доллару как к резервной валюте и финансовым институтам США, добавил он.

Бельгия
Украина
Европа
активы
