Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 04:27

США урезали помощь Украине на $30 млн ради поставок минералов

США выделили почти $30 млн из помощи Украине в производство минералов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США перенаправили почти $30 млн, предназначавшиеся Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия, передает пресс-служба Пентагона. В ведомстве пояснили, что грант будет использован для разработки демонстрационной установки, предназначенной для извлечения и очистки этих веществ из имеющихся промышленных отходов.

Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму $29,9 млн компании ElementUS Minerals, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинские официальные лица подвергли критике предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Киевские чиновники заявили о необходимости существенных изменений документа для его возможной реализации, так как предложения выглядят как «очень однотипные». По данным британского издания, украинская сторона ознакомилась с содержанием мирного плана, разработанного американскими дипломатами, после чего выразила сомнения в возможности реализации документа в его текущей редакции.

До этого выяснилось, что американские предложения включают сокращение военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, придание русскому языку статуса государственного на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности Вооруженных сил Украины. Согласно предложениям, размещение иностранных войск на Украине будет запрещено, а Киев больше не получит западное оружие, способное наносить удары по глубинной территории России.

США
Украина
деньги
минералы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится конь: знаки судьбы для мужчин и женщин
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 ноября
В Черногории анонсировали введение визовых ограничений для россиян
В Госдуме рассказали о бюджетных расходах на 2026–2028 годы
Автомобили на газе могут освободить от утильсбора
В Белом доме объяснили, почему Трамп назвал журналистку свинкой
В Нижнекамске приостановили авиасообщение
Этот салат со шпротами удивил гостей больше «Мимозы»! Новый хит
Президент Ирана предложил перенести столицу по двум причинам
Юрист рассказал об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году
Небензя раскрыл правду о положении ВСУ на фронте
Поиски в пещерах, признание сына: что известно о деле Усольцевых 21 ноября
В Финляндии могут восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией
Два международных аэропорта России закрылись
Путин назначил нового заместителя главы Минобороны
США урезали помощь Украине на $30 млн ради поставок минералов
Небензя заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Вильфанд рассказал о площади снежного покрова в России
День психолога: чествуем специалистов по душевному здоровью
США пригрозили России новыми санкциями
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.