США урезали помощь Украине на $30 млн ради поставок минералов США выделили почти $30 млн из помощи Украине в производство минералов

США перенаправили почти $30 млн, предназначавшиеся Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия, передает пресс-служба Пентагона. В ведомстве пояснили, что грант будет использован для разработки демонстрационной установки, предназначенной для извлечения и очистки этих веществ из имеющихся промышленных отходов.

Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму $29,9 млн компании ElementUS Minerals, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинские официальные лица подвергли критике предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Киевские чиновники заявили о необходимости существенных изменений документа для его возможной реализации, так как предложения выглядят как «очень однотипные». По данным британского издания, украинская сторона ознакомилась с содержанием мирного плана, разработанного американскими дипломатами, после чего выразила сомнения в возможности реализации документа в его текущей редакции.

До этого выяснилось, что американские предложения включают сокращение военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, придание русскому языку статуса государственного на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности Вооруженных сил Украины. Согласно предложениям, размещение иностранных войск на Украине будет запрещено, а Киев больше не получит западное оружие, способное наносить удары по глубинной территории России.