Трамп предпочел праздник во Флориде вместо встречи с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вылетел во Флориду для празднования Дня благодарения, несмотря на желание президента Украины Владимира Зеленского провести встречу, передает РИА Новости. Американский лидер покинул Белый дом вместе с супругой, не давая комментариев представителям СМИ.
Трамп и его жена под зонтом прошли к вертолету, который доставил их на военную базу Эндрюс. Именно откуда состоялся вылет на президентском самолете во Флориду. Согласно официальному расписанию, Трамп планирует находиться в штате до воскресенья. Там он отметит праздник в своей частной резиденции.
Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что президент США больше не позволит Владимиру Зеленскому изменять свою позицию в процессе обсуждения мирной инициативы. По словам парламентария, в свое время украинский лидер мог совершать поездки по европейским странам и затем корректировать свою точку зрения.
До этого американский президент сообщил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Политик выразил надежду на скорую организацию такого трехстороннего саммита. Трамп уточнил, что встреча может состояться после достижения договоренностей по урегулированию конфликта или на заключительном этапе их обсуждения.