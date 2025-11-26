День матери
26 ноября 2025 в 09:14

«С горечью»: основатель Virgin Galactic сообщил печальную весть о своей жене

Основатель Virgin Galactic Брэнсон сообщил о смерти своей жены

Джоан и Ричард Брэнсон Джоан и Ричард Брэнсон Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Основатель конгломерата Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его жена Джоан скончалась после 50 лет совместной жизни. Он охарактеризовал ее как прекрасную мать, бабушку, своего лучшего друга и главную опору. По данным журналистов, она ушла из жизни на 81-м году.

С горечью сообщаю о кончине Джоан, моей супруги и партнера на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой, о которой только могли мечтать наши дети и внуки. Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром, — написал предприниматель.

Ранее стало известно о кончине известного ямайского исполнителя, автора песен и популяризатора регги Джимми Клиффа в возрасте 81 года. Причиной смерти стал приступ на фоне воспаления легких.

Кроме того, на официальном интернет-портале Малого театра сообщили о кончине выдающейся актрисы Лилии Юдиной. Народная артистка России, посвятившая жизнь театру и кинематографу, ушла из жизни в возрасте 96 лет, оставив весомое культурное наследие.

