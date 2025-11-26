«С горечью»: основатель Virgin Galactic сообщил печальную весть о своей жене Основатель Virgin Galactic Брэнсон сообщил о смерти своей жены

Основатель конгломерата Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его жена Джоан скончалась после 50 лет совместной жизни. Он охарактеризовал ее как прекрасную мать, бабушку, своего лучшего друга и главную опору. По данным журналистов, она ушла из жизни на 81-м году.

С горечью сообщаю о кончине Джоан, моей супруги и партнера на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой, о которой только могли мечтать наши дети и внуки. Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром, — написал предприниматель.

