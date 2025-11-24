День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 20:22

Ушел из жизни популяризатор регги Джимми Клифф

На 82-м году жизни скончался от приступа ямайский музыкант Джимми Клифф

Джимми Клифф Джимми Клифф Фото: Aaron Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Известный ямайский певец, композитор и популяризатор жанра регги Джимми Клифф ушел из жизни в возрасте 81 года, об этом сообщила супруга музыканта Латифа в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он скончался от приступа на фоне пневмонии.

С глубокой грустью сообщаю, что мой муж Джимми Клифф скончался от приступа на фоне пневмонии, — говорится в публикации.

Клифф начал свою музыкальную карьеру в Кингстоне в 1960-х годах, создавая композиции в таких жанрах, как ска и поп. Впоследствии он переехал в Лондон, где обогатил свой стиль, добавив элементы соула и ритм-н-блюза. В тот же период его творчество начало пользоваться международной известностью. В 1972 году Клифф сыграл главную роль в фильме «Тернистый путь», что не только усилило его популярность, но и поспособствовало росту интереса к регги.

Джимми Клифф — это единственный музыкант, работающий в жанре регги, который получил ямайский государственный орден «За заслуги». Эта высокая награда вручается за выдающиеся достижения в области науки, культуры и смежных сферах.

Ранее шведский музыкант Ян Клинг, известный своим мастерством на саксофоне и флейте, скончался в возрасте 85 лет. Он принимал активное участие в создании альбомов группы ABBA, включая Super Trouper и The Visitors, а также записал флейтовое вступление к знаменитой песне Fernando.
певцы
смерти
приступы
пневмония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росреестр предложил новые меры защиты покупателей недвижимости
Косачев объяснил, как ресурсы Арктики повлияют на мир
Названы наркокартели «перекочевавшие» в ряды ВСУ
Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск
Ученые выяснили, как четырехдневная рабочая неделя влияет на сотрудников
В ЕС подтвердили готовность действовать наперекор США по вопросу Украины
Задержанный бизнесмен из Латвии обратился к России с одной просьбой
Стала известна судьба вычеркнутых пунктов мирного плана США по Украине
Три детсадовца заболели острой кишечной инфекцией
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Россией за шесть часов
Бардо оказалась в больнице спустя месяц после первой госпитализации
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
На территории Южной Кореи упал иностранный беспилотник
Ушел из жизни популяризатор регги Джимми Клифф
Хейт в Сети, актриса года, роман с Дмитриенко: как живет Анна Пересильд
Военкор Коц оценил перспективы завершения СВО на Украине
Почти 100 человек задержали из-за потасовок на матче «Спартака» и ЦСКА
Военэксперт оценил темпы наступления ВС России в ходе СВО
Дочь Славы раскрыла правду о взаимоотношениях с экс-избранником матери
В МВД рассказали, сколько иностранцев не пустили в Россию
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.