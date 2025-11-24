Ушел из жизни популяризатор регги Джимми Клифф На 82-м году жизни скончался от приступа ямайский музыкант Джимми Клифф

Известный ямайский певец, композитор и популяризатор жанра регги Джимми Клифф ушел из жизни в возрасте 81 года, об этом сообщила супруга музыканта Латифа в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он скончался от приступа на фоне пневмонии.

С глубокой грустью сообщаю, что мой муж Джимми Клифф скончался от приступа на фоне пневмонии, — говорится в публикации.

Клифф начал свою музыкальную карьеру в Кингстоне в 1960-х годах, создавая композиции в таких жанрах, как ска и поп. Впоследствии он переехал в Лондон, где обогатил свой стиль, добавив элементы соула и ритм-н-блюза. В тот же период его творчество начало пользоваться международной известностью. В 1972 году Клифф сыграл главную роль в фильме «Тернистый путь», что не только усилило его популярность, но и поспособствовало росту интереса к регги.

Джимми Клифф — это единственный музыкант, работающий в жанре регги, который получил ямайский государственный орден «За заслуги». Эта высокая награда вручается за выдающиеся достижения в области науки, культуры и смежных сферах.

