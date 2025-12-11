На Сумском направлении скончалась военнослужащая Вооруженных сил Украины. По данным российских силовых структур, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный действиями командира бригады, передает ТАСС.

На Сумском направлении на командном пункте 116-й ОБр теробороны ВСУ командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину, — указано в сообщении.

Женщина, занимавшая должность делопроизводителя в службе вооружения и логистики, скончалась после госпитализации. Обстоятельства, предшествовавшие трагедии, расследованию не подлежат, так как источником стала только одна сторона конфликта. Официального подтверждения или комментария от украинской стороны на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Российские силовики благодаря данным радиоперехвата выяснили, что украинские бойцы самовольно не идут в атаки. Они объясняют свои действия тем, что не готовы отправляться на самоуничтожение.