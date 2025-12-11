Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 06:42

Комбриг ВСУ довел до приступа женщину-военнослужащего

ТАСС: женщина-военнослужащий умерла после приступа из-за действий комбрига ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

На Сумском направлении скончалась военнослужащая Вооруженных сил Украины. По данным российских силовых структур, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный действиями командира бригады, передает ТАСС.

На Сумском направлении на командном пункте 116-й ОБр теробороны ВСУ командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину, — указано в сообщении.

Женщина, занимавшая должность делопроизводителя в службе вооружения и логистики, скончалась после госпитализации. Обстоятельства, предшествовавшие трагедии, расследованию не подлежат, так как источником стала только одна сторона конфликта. Официального подтверждения или комментария от украинской стороны на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Российские силовики благодаря данным радиоперехвата выяснили, что украинские бойцы самовольно не идут в атаки. Они объясняют свои действия тем, что не готовы отправляться на самоуничтожение.

комбриги
ВСУ
приступы
Сумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит за неправильную перевозку елки на автомобиле
Комбриг ВСУ довел до приступа женщину-военнослужащего
США представили Европе план по реинтеграции России в мировую экономику
NASA внезапно потеряло связь со своей станцией на орбите Марса
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале
«Новогодние свечки»: рецепт бутербродов с сыром — будет сытно
В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров
Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году
Россиянам рассказали, что грозит за парковку на заснеженном газоне
Новогодний вклад: как открыть, условия, штрафы, скрытые риски
Российские силы дистанционно заминировали тыл ВСУ
Дроны ВСУ атаковали российский регион
Психолог рассказала, как не потерять мотивацию работать до конца года
Голая женщина в сновидении: расшифровка по сонникам
Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2026 год
Магнитная буря началась на Земле из-за солнечной активности
Названа главная опасность кормления кошки только сухим кормом
«Плюнул в лицо»: Зеленского обвинили в неуважении к Трампу
Пять человек погибли в огне в Якутии
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.