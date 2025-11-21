Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 18:27

Стало известно о проблемах ВСУ под Купянском

Бойцы ВСУ под Купянском отказываются выполнять приказы командиров

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области, сообщили ТАСС российский силовики. Согласно данным радиоперехвата, украинские бойцы не идут в атаки.

Командование 10-го армейского корпуса продолжает отсылать группы солдат в один конец, чтобы снять очередную «перемогу» («победу» по-украински. — NEWS.ru) для медиа. Очередная группа боевиков, отправленная на самоуничтожение под Купянском, отказывается выполнять задачу командира, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в Сумской области демонстративно не выполняют приказы своего командира бригады. Военнослужащие из 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» не захотели идти на штурм из-за низкого авторитета своего нового комбрига.

Кроме того, подразделения ВС РФ обнаружили в Купянске множество брошенных при отступлении тел солдат ВСУ, поскольку командование решило не тратить время на их эвакуацию. При этом списки пропавших без вести украинских военнослужащих растут.

