Бригада ВСУ демонстративно отказалась идти на штурм Военнослужащие из 47-й бригады ВСУ отказались выполнять приказ о штурме

Солдаты ВСУ в Сумской области демонстративно не выполняют приказы своего командира бригады, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Военнослужащие из 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» не захотели идти на штурм из-за низкого авторитета своего нового комбрига.

На Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые распоряжения молодого 26-летнего командира бригады Максима Данильчука идти на штурм из-за низкого авторитета комбрига, — уточнил источник агентства.

По данным украинского издания «Страна.ua», эта бригада была основной ударной силой ВСУ в неудавшемся контрнаступлении на Токмак летом 2023 года, после чего в ней произошли кадровые перестановки. Позднее бригада участвовала во вторжении в Курскую область.

Ранее подразделения ВС РФ обнаружили в Купянске множество брошенных при отступлении тел солдат ВСУ, поскольку командование решило не тратить время на их эвакуацию. При этом списки пропавших без вести украинских военнослужащих растут.