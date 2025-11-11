Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 08:22

Бригада ВСУ демонстративно отказалась идти на штурм

Военнослужащие из 47-й бригады ВСУ отказались выполнять приказ о штурме

Солдаты ВСУ в Сумской области демонстративно не выполняют приказы своего командира бригады, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Военнослужащие из 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» не захотели идти на штурм из-за низкого авторитета своего нового комбрига.

На Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые распоряжения молодого 26-летнего командира бригады Максима Данильчука идти на штурм из-за низкого авторитета комбрига, — уточнил источник агентства.

По данным украинского издания «Страна.ua», эта бригада была основной ударной силой ВСУ в неудавшемся контрнаступлении на Токмак летом 2023 года, после чего в ней произошли кадровые перестановки. Позднее бригада участвовала во вторжении в Курскую область.

Ранее подразделения ВС РФ обнаружили в Купянске множество брошенных при отступлении тел солдат ВСУ, поскольку командование решило не тратить время на их эвакуацию. При этом списки пропавших без вести украинских военнослужащих растут.

ВСУ
спецоперация
Сумская область
ВС РФ
