21 августа 2025 в 00:51

Хулиганы на частном итальянском пляже довели до приступа 75-летнего туриста

La Repubblica: молодые люди довели до сердечного приступа отдыхающего в Италии

Инцидент с жестоким розыгрышем произошел на частном пляже итальянского курорта Алассио. Группа молодых людей многократно облила холодной водой спящего 75-летнего туриста, что привело к резкому ухудшению его здоровья, пишет La Repubblica.

Случай произошел еще 15 августа, однако подробности стали известны лишь сейчас. Неизвестные злоумышленники вылили на отдыхающего примерно 30 ведер ледяной воды, когда тот спал на шезлонге. Резкое пробуждение вызвало у пострадавшего эмоциональный шок и скачок артериального давления.

По данным СМИ, пожилой мужчина был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали ему симптомы сердечного приступа и гипертонического криза.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование по факту нападения. Пострадавший турист из Павии провел два дня в больнице Санта-Корона, где ему оказывали неотложную медицинскую помощь.

