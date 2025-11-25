Пельш рассказал о причинах конфликта с Пугачевой

Ведущий Валдис Пельш вспомнил о своем конфликте с Аллой Пугачевой, который возник из-за популярности его шоу «Розыгрыш». В интервью для YouTube-канала журналистки Лауры Джугелии он признался, что эта программа стоила ему дружбы со многими знаменитостями, и Примадонна не стала исключением.

Я позвонил Алле Борисовне, так как нужна была от нее небольшая услуга, скажем так. Знакомый коллекционер очень хотел ее сфотографировать для своего каталога, — рассказал Пельш.

Ведущий, который не пытался обмануть певицу, был сильно разозлен, когда Пугачева начала придумывать «разные отговорки», вместо того чтобы просто отказать прямо. Однако, как выяснилось позже, причина отказа крылась вовсе не в нежелании помочь. Артистка была напугана и боялась, что, согласившись, она сама может стать жертвой розыгрыша в его популярном телешоу.

