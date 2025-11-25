День матери
25 ноября 2025 в 18:52

Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН

Телеведущий Валдис Пельш: членам жюри КВН не платят зарплату

Валдис Пельш Валдис Пельш Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Члены жюри игр КВН не получают зарплату, поделился телеведущий Валдис Пельш в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись которого доступна на YouTube. Он затронул тему выплат, отвечая на шутку Юлия Гусмана, связанную с размером гонораров за участие в жюри.

Юлий Соломонович Гусман, конечно, мутил воду. Допустим, в Екатеринбурге: там приходят ребята из [группы] «Чайф», их приглашают в жюри, и Гусман начинает громко говорить о том, что ему платят €40 тыс. евро (более 3,6 млн рублей. — NEWS.ru). Народ начинает напрягаться, потому что какие 40 тыс. [евро]? <...> Нет, конечно, в жюри все бесплатно сидят, — прокомментировал Пельш.

Ранее Пельш рассказал о конфликте с певицей Аллой Пугачевой, который возник из-за его шоу «Розыгрыш». По словам ведущего, он пытался получить от певицы небольшую услугу, но она начала придумывать различные отговорки. Оказалось, что Примадонна боялась стать участницей розыгрыша в его программе. По словам Пельша, это шоу стоило ему дружбы со многими знаменитостями.

