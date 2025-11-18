Звезда КВН назвал секреты крепкого брака

В браке лучше высказаться и поругаться, чем замалчивать проблемы, рассказал «Леди Mail» звезда КВН Алексей Кривеня. Он поделился, что женат с 2014 года. Актер подчеркнул, что с каждым годом отношения с женой становятся только крепче.

Нам с Настей повезло. Мы нашли друг друга, и с каждым годом наши отношения все лучше. Мы всегда проговариваем все, что нас не устраивает. Мое мнение — лучше высказаться и поругаться, чем замалчивать проблему, — рассказал Кривеня.

Кавээнщик также отметил, что любовь — главное в воспитании детей. Он рассказал, что много с ними разговаривает, обсуждает их трудности и поддерживает, когда это требуется.

