«Крутая молодость»: Галыгин, Пелагея и другие звезды поздравляют КВН

8 ноября знаменитой игре КВН исполнилось 64 года. В честь этого события NEWS.ru попросил бывших и действующих участников команд поздравить программу и рассказать интересные и смешные случаи из жизни кавээнщиков.

«Лучше найти место поближе к выходу»

Игорь Ознобихин, актер, член жюри КВН, рассказал NEWS.ru, что телевизионное шоу и Высшая лига — это лишь верхушка айсберга. По его словам, над проектом работает очень много людей. Он добавил, что со своей стороны любит работать с молодыми командами и всегда готов поучаствовать в их выступлениях в качестве актера.

«Я частенько участвую в качестве члена жюри в разных официальных, центральных лигах, где в основном играют молодые, неизвестные широкому кругу команды. Иногда они приглашают меня как актера поучаствовать в их выступлении. Мы всегда взаимодействуем, потому что занимаемся одним делом, и я всегда открыт к такому творчеству с любыми командами, с любыми участниками», — отметил Ознобихин.

Говоря о случаях из жизни, он вспомнил провал на сцене их команды, который произошел на сочинском фестивале в 90-е. Ребят очень смешила одна шутка, но залу она не понравилась.

«Выходит команда, начинается выступление с какой-то шутки. Она была известна уже много лет, и ее знали абсолютно все. Мы же этого не знали. И вот с первой шутки на команду обрушивается гул, освистывание. И по мере продолжения выступления это только нарастало, потому что такая шутка у нас, как выяснилось, была не одна. Команда под освистывание ушла со сцены. Я был в зале, потому что меня из номера убрали, но одет так же, как ребята из команды, и начал пробираться к выходу. И мне показалось, что каждый человек в этом зале смотрит именно на меня. Но самое главное — я извлек из этого урок. Если ты абсолютно уверен в результате, не лезь в самый центр, лучше всегда найти место поближе к выходу», — рассказал Игорь.

Игорь Ознобихин (в центре) Фото: Пресс-служба КВН

«КВН уже не тот»

Михаил Марфин, продюсер «КВН-ТВ», сказал NEWS.ru, что КВН почти с самого его основания критикуют и говорят, что он уже «не тот». Но, то, что проект так меняется, по мнению продюсера, прекрасно.

«КВН постоянно меняется. Он менялся с самого начала. У меня есть книжка 1965 года издания под названием „КВН раскрывает секреты“. Поскольку раньше книги писались и печатались долго, написана она была еще в 1963-м. Так вот, начинается она с фразы: „Многие считают, что КВН уже не тот“. То есть уже в 63-м году он сильно менялся. Не случайно Александр Васильевич Масляков любил повторять, что ему интереснее всего КВН, который будет завтра. Ведь приходят новые поколения, а в КВН они сменяются очень быстро — буквально каждые три-четыре года. Каждое новое поколение приходит со своей лексикой, своими интересами, своей музыкой. И это прекрасно! Именно благодаря этому КВН живет и собирается жить очень долго», — заявил Марфин.

«Я ваш кумир»

Дмитрий Кожома, актер, в прошлом капитан команды «Станция Спортивная», считает КВН лучшей школой. Он поделился с NEWS.ru, что его путь в проекте был долгим и занял около четырех-пяти лет. В то время, когда начинал Кожома, нельзя было просто поиграть год в какой-то лиге и сразу попасть в Высшую. По его словам, команды тогда начинали с Премьер-лиги, и это был единственный возможный маршрут.

Кожома рассказал, что уже тогда в КВН играло невероятное количество команд, и конкуренция была огромной. Система лиг, включая межрегиональные и центральные, была выстроена идеально. Каждая лига была по-своему обучающей: нужно было постепенно освоить все конкурсы — от СТЭМа и музыкального домашнего задания до конкурса одной песни. Эта система, по словам актера, готовила к Высшей лиге и давала бесценный опыт.

«Самое ценное, что подарил мне КВН, — это уникальный навык работы в условиях дедлайна. В этой игре нет времени на долгую теорию и учебу. Ты сразу погружаешься в процесс: через две недели у тебя выступление, и неважно, готов ты или нет, ты должен выйти на сцену. Именно так ты понимаешь, как работает шутка, как держать аудиторию. То же самое и с другими конкурсами, например с видеороликами: ты не знал, как это делается, но тебе нужно было сделать, и ты учился на ходу», — отметил Кожома.

Дмитрий Кожома (в центре) Фото: Пресс-служба КВН

Благодаря КВН, Дмитрий обрел друзей и посетил разные страны. Именно проект подарил Дмитрию «крутую молодость». Проект, как считает актер, это в каком-то смысле модель идеального общества, где люди помогают друг другу, а творчество является главной составляющей жизни.

«Что касается забавных историй, вот одна. Раньше, когда мы приезжали в разные города, всегда было много желающих сфотографироваться. И вот подходит ко мне парень из какого-то скромного города, немного волнуется и говорит: „Здравствуйте, Дмитрий! Я ваш кумир!“. То есть он перепутал и вместо „вы мой кумир“ выдал такое. Я в ответ пошутил: „Буду знать“. В общем, забавный получился момент», — рассказал Кожома.

«Умение не бояться шутить»

Певица Пелагея играла в составе команды КВН Новосибирского государственного университета в конце 90-х. Она считает, что игра учит не бояться шутить.

«КВН — это часть моей жизни с самого детства. Мне кажется, что в последние годы КВН переживает прекрасный период обновления и настоящего расцвета. Появилось много новых талантливых команд, свежего юмора, но при этом КВН сохранил свою главную особенность — он остается программой для всей семьи. Его можно смотреть вместе с детьми, не испытывая неловкости. Шутки остаются понятными и смешными для всех поколений — они тонкие, веселые, а иногда трогательные и глубокие. Самое ценное, что дал мне КВН, это умение не бояться шутить и способность оценивать людей по чувству юмора, — сказала Пелагея NEWS.ru.

«Объединяет людей и континенты»

Вадим Галыгин, актер, телеведущий, продюсер, ранее участник команды КВН Белорусского госуниверситета, получивший на последнем сочинском фестивале звание «Мастер игры», пожелал авторам классных идей, а актерам — хороших номеров. Он считает, что юмор объединяет континенты.

«От души хочу поздравить всех нас с праздником, с международным днем КВН. Как здорово, что у нас есть эта игра, как здорово, что мы есть друг у друга, как здорово находиться внутри этой большой, классной, веселой системы. Пусть так и будет. Всем нам хорошего настроения, всем авторам новых идей, всем актерам новых классных номеров. Пойте, пляшите, танцуйте, пишите, снимайте, показывайте, смейтесь. Юмор объединяет людей, объединяет континенты, и хочется пожелать всем нам просто хорошего настроения», — сказал Галыгин.

Вадим Галыгин Фото: Пресс-служба КВН

