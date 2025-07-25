Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН

Сын покойного телеведущего Александра Маслякова за 2024 год заработал 1,6 млрд рублей на производстве телепрограммы КВН, сообщает издание «Страсти». После смерти отца Александр Масляков-младший стал единственным владельцем компании «АМИК».

Компания продемонстрировала высокие финансовые показатели: чистая прибыль составила 210,6 млн. Помимо «АМИК», Масляков владеет еще четырьмя компаниями, связанными с брендом КВН: ООО «ПЛАНЕТА», ООО «КВН КАФЕ», ООО «КВН СУВЕНИР» и ООО «КВН ПРОДАКШН». В совокупности они заработали 43,5 млн рублей за год.

До этого стало известно, что телеведущая Юлия Высоцкая зарабатывает более 10 млрд рублей благодаря сети аптек «Планета здоровья», которой она владеет. Недавно компания «Неофарм Тверь», связанная с Высоцкой, выиграла суд на 365 тысяч рублей. При этом весь фармацевтический бизнес Высоцкой отличается высокой налоговой дисциплиной.

До этого певец Валерий Меладзе расширил свой бизнес — он добавил в свое ИП, зарегистрированное еще в 2004 году, три новых вида деятельности, связанных с управлением и арендой недвижимости. Артисту также принадлежит ООО «Вантаж», владеющее торговым центром в Восточном Бирюлево и арендующее здание ТЦ в Западном Бирюлево, которое ежегодно приносит около 15 млн рублей дохода. Совладельцами бизнеса являются сестра Меладзе Лиана и его деловой партнер.