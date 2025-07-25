Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 18:55

Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН

Александр Масляков-младший заработал 1,6 млрд рублей на КВН

Александр Масляков Александр Масляков Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Сын покойного телеведущего Александра Маслякова за 2024 год заработал 1,6 млрд рублей на производстве телепрограммы КВН, сообщает издание «Страсти». После смерти отца Александр Масляков-младший стал единственным владельцем компании «АМИК».

Компания продемонстрировала высокие финансовые показатели: чистая прибыль составила 210,6 млн. Помимо «АМИК», Масляков владеет еще четырьмя компаниями, связанными с брендом КВН: ООО «ПЛАНЕТА», ООО «КВН КАФЕ», ООО «КВН СУВЕНИР» и ООО «КВН ПРОДАКШН». В совокупности они заработали 43,5 млн рублей за год.

До этого стало известно, что телеведущая Юлия Высоцкая зарабатывает более 10 млрд рублей благодаря сети аптек «Планета здоровья», которой она владеет. Недавно компания «Неофарм Тверь», связанная с Высоцкой, выиграла суд на 365 тысяч рублей. При этом весь фармацевтический бизнес Высоцкой отличается высокой налоговой дисциплиной.

До этого певец Валерий Меладзе расширил свой бизнес — он добавил в свое ИП, зарегистрированное еще в 2004 году, три новых вида деятельности, связанных с управлением и арендой недвижимости. Артисту также принадлежит ООО «Вантаж», владеющее торговым центром в Восточном Бирюлево и арендующее здание ТЦ в Западном Бирюлево, которое ежегодно приносит около 15 млн рублей дохода. Совладельцами бизнеса являются сестра Меладзе Лиана и его деловой партнер.

КВН
Александр Масляков
заработки
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании
Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского
Психолог объяснил эксцентричное поведение Илона Маска
«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК
Двое человек пострадало после атаки дронов ВСУ в Брянской области
Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове
Россия инициировала созыв Совбеза ООН по украинскому вопросу
«Русские прут катком»: в Чехии ужаснулись от наступления российских войск
На чем нельзя экономить при строительстве коммерческой недвижимости
Изменявший жене мужчина «спалился» из-за смертельного заболевания
Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН
Суд РФ пригрозил Google многомиллиардными штрафами за разбирательства в США
Милонов потребовал запретить женщинам носить стринги в открытых бассейнах
Участник СВО раскрыл, как в ЧВК «Вагнер» закаляли новичков
В российском детском лагере закрыли смену из-за вспышки энтеровируса
Маск роет могилу ВСУ? Почему Starlink «умер» по всей линии фронта
МЧС подготовило самолет для пострадавших при взрыве газа в Саратове
Водитель подорвался вместе с комбайном на мине во время работы в полях
«Будет крепко думать»: беременной Муцениеце грозит суд по делу о клевете
«Двойник» Высоцкого рассказал, как пресек мошенничество на имени артиста
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.