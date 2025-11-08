Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:19

«Я вас очень люблю»: Пелагея расплакалась у гроба Николаева

Пелагея назвала Николаева человеком-легендой на церемонии прощания

Певица Пелагея на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым Певица Пелагея на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Пелагея на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым заявила, что артист кардинально повлиял на ее жизненный путь, передает корреспондент NEWS.ru. Она выразила бесконечную благодарность и любовь Николаеву, пообещав всегда хранить о нем память. По ее словам, он был не просто человеком-легендой, а целой эпохой в отечественном телевидении.

Это было очень важно для меня. Я абсолютно точно знаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно иначе, если бы не он. <...> Человек-легенда, эпоха — это все про него. Но самое главное, он был с таким огромным сердцем. Я вас очень люблю, я всегда буду вам благодарна, и всегда буду вас помнить, — сказала Пелагея.

Ранее режиссер Виктор Бурмистров в ходе траурной церемонии заявил о невозможности найти полноценную замену ушедшему из жизни Николаеву. По его словам, артист представлял собой уникальное явление на отечественном телевидении, входя через программу «Утренняя почта» в дома зрителей как близкий человек и даря им заряд бодрости на целый день.

