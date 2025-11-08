Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:59

Зара назвала имена артистов, которых «создал» Юрий Николаев

Певица Зара: Лазарев и Пелагея стали популярны после «Утренней звезды» Николаева

Певица Зара на церемонии рощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Певица Зара на церемонии рощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) рассказала во время прощания с телеведущим Юрием Николаевым, что он с помощью своей программы «Утренняя звезда» смог раскрыть талант многих современных артистов. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, там начинали свой творческий путь Сергей Лазарев, Пелагея и Юлия Началова. Зара назвала передачу «первым всенародным любимым детским конкурсом».

Посмотрите, сколько артистов оттуда вышло. И Сережа Лазарев, и Пелагея, и Юлечка Началова, — сказала Зара.

Ранее советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин выразил соболезнования жене телеведущего Элеоноре. Он добавил, что Николаев в профессии был «на своем месте», его очень любили зрители и коллеги. Многие будут глубоко расстроены тем, что телеведущий ушел из жизни: он занимался своим делом, при этом проявляя к людям, даже тем, которые ему не были интересны, тактичность и легкость, пояснил диктор.

О смерти Николаева сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.

Юрий Николаев
похороны
Сергей Лазарев
Пелагея
