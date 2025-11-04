«Сердце сжалось»: диктор Березин о смерти Николаева

Народный артист России Юрий Николаев был «уникальным событием телевидения», выразил мнение в интервью NEWS.ru советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин. По его словам, он был одним из первых, кто разрушил жесткие рамки профессии диктора, когда принято было зачитывать «только по листочку, только то, что написано».

Сердце сжалось искренне, так больно стало от того, что Юрия Александровича не стало. Юру, Юрочку, как я называл его, я знал лично и относился к нему удивительно тепло, на то были причины. Он был уникальным событием телевидения среди представителей нашей профессии. Он профессионально один из первых разрушил жесткие рамки профессии диктора, когда только по листочку, только то, что написано, — вспомнил диктор.

Березин отметил, что Николаев в своей профессии был «на своем месте», его очень любили. Многие будут глубоко расстроены тем, что телеведущий ушел из жизни, считает он.

Он был талантливым профессионалом. Поэтому он и запомнился. Поэтому мы так сожалеем. Многие, кто сейчас узнает об этой трагедии, пожалеют, что еще один кусочек той самой жизни настоящего классического телевидения откололся от этой льдины, которую оторвало от берега жизни. Он был лучшим представителем дикторской профессии по ее условиям и требованиям. Он был обаятельным, теплым и любимым. Диктор классического телевидения, человек, работающий на экране, и ведущий сегодня, особенно в жанре, который он представлял, должен быть любимым, иначе тебе там нечего делать. Он был на своем месте как профессионал, — подчеркнул Березин.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.