Диктор Березин обратился к вдове Николаева

Советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин выразил соболезнования жене телеведущего Юрия Николаева Элеоноре, передает NEWS.ru. По его словам, смерть артиста — очень печальное событие.

Я сегодня проводил одного из тех, кого я называю своими учителями в профессии и чуть-чуть в жизни. И поэтому мне очень печально. Хотя я понимаю, что он так страдал, просто закончились его мучения, легче уже не получалось ничего для него сделать. Но все равно так жалко. Элеоноре, Элечке, Лялечке, конечно, все мы выражаем свои соболезнования, и я разделяю боль всех тех, кто дружил с Юрой, всех, кто был близок с ним, — отметил он.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.

Березин добавил, что Николаев в своей профессии был «на своем месте», его очень любили. Многие будут глубоко расстроены тем, что телеведущий ушел из жизни, считает он. Телеведущий занимался своим делом, работал, при этом проявляя к людям, даже тем, которые ему не были интересны, тактичность и легкость, пояснил диктор.