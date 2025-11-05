Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 22:49

«Теневая часть успеха»: Березин рассказал о завистниках Николаева

Диктор Березин заявил, что у Юрия Николаева были завистники

Владимир Березин Владимир Березин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин заявил, что у его коллеги Юрия Николаева, которого не стало во вторник, 4 ноября, были завистники, передает URA.RU. Он отметил, что это «теневая часть успеха» всякого яркого человека.

У него были и завистники, и недоброжелатели. Это теневая часть успеха. У успешного человека никогда не бывает так, чтобы ему никто не завидовал. А Юра был успешным, ярким, — отметил журналист.

Березин привел пример, что Николаев был первым диктором, который приезжал на работу на Mercedes. Коллеги, ездившие на троллейбусах, конечно, завидовали, констатировал он.

Ранее Березин подчеркнул, что Николаев в своей профессии был «на своем месте», его очень любили. Многие будут глубоко расстроены тем, что телеведущий ушел из жизни, заключил диктор.

Также Березин ранее выразил мнение, что Николаев стал «уникальным событием телевидения». Он рассказал, что ведущий был одним из первых, кто разрушил жесткие рамки профессии диктора, когда принято было зачитывать «только по листочку, только то, что написано».

