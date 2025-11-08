Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 13:38

«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева

Бурмистров назвал Николаева самородком на церемонии прощания

Виктор Бурмистров на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Виктор Бурмистров на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ушедшего из жизни телеведущего Юрия Николаева невозможно полноценно заменить, несмотря на существование формальных преемников, заявил режиссер Виктор Бурмистров во время прощания с коллегой в комментарии NEWS.ru. По его словам, Николаев был уникальным самородком, который приходил в каждую семью через «Утреннюю почту» как родной человек, заряжая зрителей энергией на весь день.

Да нет, замены всегда есть. Хотя говорят, что незаменимых нет. <...> Ну вот они вели с Дмитрием Шепелевым «Достояние республики». Ну нет, Шепелев — он намного слабее, намного слабее. Николаев — он самородок, можно сказать, и он был свой. Неофициальный был, когда он вел «Утреннюю почту». Он как бы приходил как житель твоей семьи. Ты приходил, ты отдыхал, и он заряжал тебя на целый день музыкальной передачей, — сказал Бурмистров.

Ранее стало известно, что церемония прощания с телеведущим проходит на Троекуровском кладбище в Москве. По словам супруги покойного Элеоноры Николаевой, народного артиста России похоронят именно там. Траурное мероприятие началось в 13:00 по московскому времени.

