Певица Зара на церемонии рощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве прощаются с телеведущим Юрием Николаевым: фото Появились первые кадры с церемонии прощания с Юрием Николаевым

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. По словам его вдова Элеоноры Николаевой, там же и похоронят народного артиста России. Траурная церемония началась в 13:00 мск.

По данным Telegram-канала SHOT, Николаев умер из-за тяжелого заболевания легких. По информации источника, несколько лет назад у артиста был диагностирован рак, а в последние месяцы болезнь дала рецидив. Как уточнил SHOT, в октябре его госпитализировали после приступа удушья и сильного головокружения.

О смерти телеведущего стало известно 4 ноября, ему было 76 лет. Первым о кончине Николаева сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. Он признался, что испытывает горечь от такой новости. Исполнитель Сергей Лазарев рассказал, что он вместе с другими участниками театра-студии «Непоседы» считал покойного телеведущего своим крестным отцом. По словам певца, с народным артистом у него ассоциируется детство.

Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Николаева талантливым и отзывчивым человеком, а также заявил, что память о нем навсегда сохранится в сердцах близких, коллег и поклонников. В Госдуме в свою очередь предложили учредить в стране конкурс и премию для молодых эстрадных исполнителей имени Юрия Николаева.

Советский и российский диктор Владимир Березин заявил, что Николаев был «уникальным событием телевидения». Также он назвал телеведущего своим учителем, который показал пример того, каким нужно становиться на экране. Экс-коллега Николаева по передаче «Утренняя почта» Лариса Грибалева сказала, что он был легендарным профессионалом, обладавшим супервкусом.

