05 ноября 2025 в 19:22

В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон

Семья Николаева: ведущего похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище

Юрий Николаев с супругой Элеонорой Юрий Николаев с супругой Элеонорой Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище, сообщили в ТАСС со ссылкой на его семью. Траурная церемония начнется с прощания в 13:00.

Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище, — уточнил источник агентства.

Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни, о чем 4 ноября сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Он признался, что испытывает горечь от глубокой потери. Родственники телеведущего подтвердили печальную новость. Николаев по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее стало известно, кому достанется недвижимость Николаева — ведущий успел построить загородный дом, он был переписан на племянников. Просторную квартиру на Саввинской набережной (около 120 млн рублей) он планировал оставить супруге Элеоноре. У пары не было своих детей, но Николаев всегда финансово помогал племянникам.

