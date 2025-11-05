Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева, передает пресс-служба Кремля. Глава государства назвал его талантливым и отзывчивым человеком. В обращении сказано, что память о Николаеве навсегда сохранится в сердцах близких, коллег и поклонников.

Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звезд, — говорится в тексте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал смерть Николаева тяжелой утратой и выразил соболезнования его родным и близким. По его словам, российская культура и общество понесли тяжелую утрату. Лавров также добавил, что с телеведущим его связывала многолетняя дружба. Кроме того, министр назвал его открытым и мудрым человеком.

До этого певица Зара заявила, что у нее пусто на душе от новости о смерти телеведущего. Знаменитость добавила, что они с коллегами любили Николаева. По словам Зары, Николаев был чутким и внимательным человеком.