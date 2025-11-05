Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 00:56

«Пусто на душе»: певица Зара об уходе Николаева

Певица Зара заявила, что от смерти Николаева на душе пусто

Зара Зара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Зара заявила NEWS.ru, что у нее пусто на душе от новости о смерти телеведущего Юрия Николаева. Она отметила, что они с коллегами глубоко любили этого светлого человека.

Не стало нашего дорогого, любимого Юрия Александровича, нашего родного дяди Юры. Грустно, пусто на душе, мы его очень любили. Скольких артистов он нам дал, скольких звездочек он нам зажег. Я надеюсь, что ему сейчас стало легко. Наша любовь к нему глубока, трепетна. Он был очень светлым человеком, он просто вот наш светлячок такой добрый, такой внимательный, чуткий. И, честно говоря, даже сложно подобрать слова. Мысли путаются, только пусто на душе и горько, — сказала артистка.

Ранее советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин выразил соболезнования жене телеведущего Элеоноре. Он добавил, что Николаев в своей профессии был «на своем месте», его очень любили зрители и коллеги. Многие будут глубоко расстроены тем, что телеведущий ушел из жизни: телеведущий занимался своим делом, при этом проявляя к людям, даже тем, которые ему не были интересны, тактичность и легкость, пояснил диктор.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.

