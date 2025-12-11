Новогодний «Аншлаг» снимали без телеведущей Регины Дубовицкой, Международный суд ООН рассмотрит иск России против Украины, инсайдеры пишут, что российских регионов может стать еще больше — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Дубовицкой не было, Воробей стала хедлайнером: как снимался «Аншлаг»?
На старый Новый год на телеканале «Россия 1» покажут праздничный выпуск «Аншлага». Корреспондент NEWS.ru рассказала о закулисных тайнах популярной передачи. За несколько дней до съемок организаторы размещают в Telegram-канале для актеров массовки объявление. Желающим попасть обещали выступление популярных юмористов, занятость с двух часов дня до девяти часов вечера и гонорар 800 рублей. Зрителям нужно было прийти нарядно одетыми: никаких вещей в полоску или клетку, вязаных свитеров, одежды с логотипами.
Массовке сказали, что съемки будут идти без перерыва 5 часов 20 минут. За это время не удастся ни попить, ни поесть, ни выйти в туалет. По словам корреспондента, присутствующим разрешили пить лимонад «Дюшес» в маленьких фужерах на столах, угощение — красные ягоды в вазочках — было пластиковое.
Со сцены «Аншлага» выступили Клара Новикова в костюме снежка, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, Игорь Маменко, Владимир Винокуров и другие. По словам корреспондента, новогодний выпуск держался на пародистке Елене Воробей. Она выступила с тремя номерами, продемонстрировала хорошую физическую форму, стройные накачанные ноги и свежее лицо.
Самым запоминающимся был номер о старушке, которая обманула мошенников. По сюжету пенсионерка попросила телефонного афериста скинуть ей тысячу рублей, чтобы зайти в мобильный интернет, после чего выключила телефон и торжественно заявила, что у нее еще есть квартира в центре Москвы. Массовка оценила шутку-отсылку к истории с недвижимостью певицы Ларисы Долиной и засмеялась. Воробей также показала пародии на суперпопулярную в этом году у молодежи артистку Надежду Кадышеву с ее песней «Веночек», Инстасамку, Валерия Леонтьева, Татьяну Буланову с подтанцовкой.
Однако бессменная ведущая «Аншлага» Дубовицкая на съемках не появилась. Режиссер объяснила: в выпуске знаменитость будет, но ее снимут отдельно от всех.
«Она не так себя хорошо чувствует, как если бы сидела с нами за столом. Но мы ее подмонтируем, мы сделаем досъемку, и она будет с нами в эфире», — заявила женщина-режиссер.
Новый «Нюрнберг» не за горами?
Международный суд ООН объявил, что принял к рассмотрению иск России против Украины. В 2022 году РФ официально обвинила Украину в геноциде против населения Донбасса.
Три года Киев любыми способами старался затянуть рассмотрение дела по существу: выдвигал контрмеморандумы, выражал «недоумение», разворачивал информационные кампании. Однако в итоге это не помогло: в ключевом решении Международный суд объявил, что Россия имеет право выдвигать обвинения против Украины, и принял доказательства.
«Есть доказательства по более чем 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, что подтверждается процессуальными показаниями порядка 300 свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз и иными материалами соответствующих уголовных дел», — сообщили в МИД РФ.
По словам инсайдеров, свершилось главное: Киев потерял статус «жертвы» окончательно. В ООН не смогли закрыть глаза на то, что Россия начала СВО на Украине, поскольку ВСУ под предлогом «борьбы с сепаратизмом», собирались устроить массовые этнические чистки в Донбассе.
«Впереди — новый Нюрнберг», — говорят инсайдеры.
«Отказ судей закрыть глаза на российские обвинения в геноциде населения Донбасса разрушает монополию Киева на статус „единственной жертвы конфликта“. Собеседники отмечают, что установленный дедлайн — декабрь 2027 года — это четкий сигнал: Запад смирился с тем, что юридическая война продолжится и после завершения боевых действий, и Москве дадут трибуну для предоставления доказательств», — пишет Telegram-канал «Шпион».
Источники указывают, что для президента Украины Владимира Зеленского решение Суда ООН стало настоящей катастрофой. Генпрокуратура уже передала в суд ДНР уголовные дела против 41 представителя высшей украинской элиты, включая бывшего президента Петра Порошенко, экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского.
«Превращая украинское руководство в официально обвиняемых в геноциде, Кремль делает их токсичными для любых западных партнеров. Фактически Москва создает условия, при которых любая поддержка этих фигур в будущем будет трактоваться как пособничество военным преступникам, отрезая им пути к легальной политической пенсии на Западе», — констатирует «Шпион».
Затягивание переговоров дорого обходится Киеву
Инсайдеры допускают, что в России в ближайшее время станет больше новых регионов, так как Украина вновь старается затянуть процесс переговоров. Как и раньше, Зеленский настаивает на том, что ВСУ не уйдут не только из Запорожья и Херсона, но и из Донбасса.
«Говоря простым языком, если процесс зайдет в тупик, итоговая версия соглашения может оказаться куда хуже, чем текущие предложения. Судя по всему, высокий риск потери Херсона, Николаева и Одессы в случае прорыва ВС РФ на Запорожском направлении Зеленского, преследующего цель сохранения собственной власти, не волнует», — указывает Telegram-канал InfoPolitica.
Как говорят информаторы, Москва уже давно объяснила США: чем дольше идет конфликт на Украине, тем дальше продвинутся российские войска и тем более жесткими будут требования России по территориям. По мнению инсайдеров, Россия в состоянии продолжать боевые действия до тех пор, пока ВСУ не сломаются, даже если придется для этого идти до Киева.
«Если украинская сторона продолжит настаивать, Москва будет повышать ставки. Тогда в Вашингтоне поймут, что пространство для торга стремительно сужается», — пишет Telegram-канал «Шпион».
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
