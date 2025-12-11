Из гранатомета по машине: экс-депутат сел на 12 лет за убийство и коррупцию

Из гранатомета по машине: экс-депутат сел на 12 лет за убийство и коррупцию

В Карелии поймали чиновника и экс-сотрудника ФСБ, который занимался коррупцией и покушался на здоровье предпринимателя. NEWS.ru рассказывает подробности этого дела.

12 лет колонии для экс-депутата

Экс-депутат из Республики Карелия проведет следующие 12 лет за решеткой после признания его вины в убийстве и покушении. Однако статьями за вышеуказанные преступления он не ограничился — его также осудили за превышение должностных полномочий, присвоение чужого имущества в особо крупном размере и склонении к незаконному получению сведений, составляющих гостайну.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок два года», — заявили в Следственном комитете.

Из гранатомета по автомобилю

По версии СК, в 2002 году мужчина выстрелил из ручного гранатомета по бронированному автомобилю, в котором находились предприниматель и его 28-летний водитель. Предприниматель не пострадал, а водитель погиб на месте. По данным следствия, преступление имело заказной характер — за это бывшему депутату заплатили $20 тыс.

«Фигурант произвел выстрел из ручного гранатомета по проезжавшему вблизи дома № 1 по Набережной Варкауса в городе Петрозаводске бронированному автомобилю, в салоне которого находились 42-летний предприниматель и его водитель. В результате преступных действий 28-летний водитель погиб на месте происшествия. Вред здоровью предпринимателя причинен не был», — поделились в СКР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор-мошенник

В начале 2022 года мужчина, будучи директором местного автономного предприятия, назначил себе и другим сотрудникам командировочные выплаты, превышающие нормы по правовым актам. Из-за этого предприятие понесло ущерб в размере 180 тыс. рублей.

Спустя полтора года он вновь прибегнул к махинациям, связанным с командировочными выплатами. Для этого он использовал поддельные документы.

«В период с июня по декабрь 2023 года, находясь в вышеуказанной должности, используя свое служебное положение, фигурант совершил хищение денежных средств в размере 900 тыс. рублей, полученных им на компенсацию расходов на проживание в командировке, путем предоставления поддельных документов», — рассказали в СК.

В том же месяце мужчина склонил своего знакомого к незаконному получению сведений о некой государственной тайне.

Боевой офицер спецназа ФСБ

Как сообщает ТАСС, речь идет о 53-летнем экс-депутате Петрозаводского горсовета Тимуре Зорнякове. Тимур Зорняков был арестован в мае 2024 года. На тот момент он был директором АУ РК «Центр спортивной подготовки», а также занимал должность депутата городского совета Петрозаводска. В ноябре прошлого года городской совет досрочно прекратил депутатские полномочия Зорнякова.

Бывший депутат заксобрания Карелии, боевой офицер спецназа ФСБ Зорняков имеет несколько наград, в том числе орден Мужества и медаль Суворова. В апреле суд отпускал его под домашний арест.

Читайте также:

Взрыв в лаборатории Пермского политеха: погибла девочка, что известно

Ствол за 1700: подросток выстрелил в восьмиклассника в школе

Лошади с отекшими мордами: зоосадист пришел в конюшню с кислотой

«Помойся и иди к моим дочкам»: педофил насиловал 10-летнюю няню своих детей