Лошади с отекшими мордами: зоосадист пришел в конюшню с кислотой

В городе Волжском мужчина забрался в конюшню и залил пятерым животным в пасть кислоту. Владелица конного клуба «У озера» уверена, что вредитель — ее знакомый. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Садист работал с лошадьми

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря. Как рассказывает владелица конного клуба Ярослава, мужчина пробрался в конюшню в два часа ночи. На его руках были перчатки, а лицо закрыто маской. Менее чем за 10 минут он успел влить в пасть пятерых животных кислоту.

«Действовал профессионально, быстро, четко. Человек имеет навыки работы с лошадьми. Справился за восемь минут, на видео также видно, что собака знает этого человека, так как не проявляет к нему никакой активности, а он на первичный лай даже не обернулся», — рассказывает Ярослава.

«Мы ему мешаем»

Девушка уверена, что целью садиста была расправа с лошадьми. По ее словам, он же пытался убить животных весной.

«Мы знаем, кто это! Я опознала его еще тогда, в апреле! Я передала всю информацию следствию и следствие затихло! Почему? Это вопрос, на который нам не могут дать ответ», — сетует Ярослава.

В комментарии NEWS.ru девушка предположила, что отравитель лошадей — это конкурент. При этом назвать его имя она пока не может, поскольку уже в местном сообществе конников ее обвиняют в клевете.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«У нас просто есть сообщество конников, в нашем регионе. Меня уже там съедают некоторые особи, которые с ним дружат. Мол якобы клевещем на человека. Мы ему мешаем, он нас хочет выжить оттуда, вытравить, чтобы мы ушли с позором, по всей видимости, и остались без лошадей. Это морально очень тяжело и это финансово большой удар. Если у меня, например, падет пять лошадей, я ниоткуда миллиончик не достану, чтобы пойти купить новых. Да мне кажется, в такой ситуации покупать новых лошадей и привозить их туда, где он опять может прийти и навредить — глупо. Потому что он не наказан никак. А безнаказанность порождает еще большее зло», — говорит Ярослава.

Девушка пояснила, что расследование по предыдущему делу было возобновлено только пару дней назад, а новое разбирательство началось в другом следственном отделе.

С отекшими мордами и ожогами

В интервью V1.RU владелица конюшни рассказала, что лошади на утро после инцидента были с отекшими мордами, отказывались есть и пить.

«Пятерым моим лошадям он залил в рот какую-то кислоту: то ли серную, то ли азотистую. На видео с камер видно, как он заходит в денники к коням. На одном отрывке он как будто задел что-то ногой и начал кружиться за конем, пытаясь залить ему что-то в рот, а потом конь наклоняет голову и пытается это выплюнуть. Утром я обнаружила всех лошадей с отекшими мордами, ожогами, отказывающимися есть и пить», — рассказывает девушка.

Ярослава отмечает, что у одного из животных отслоился язык, из-за чего конь не может есть.

«Сейчас двое лошадей не пьют, двое кое-как пытаются есть, а один конь вообще не ест и не пьет: у него просто отслоились части языка, когда я обрабатывала ему рот», — делится Ярослава.

Ярослава Петренко занимается спасением лошадей из неблагополучных условий. В конном клубе «У озера» содержатся животные, которые были выкуплены, вылечены, а теперь за ними ухаживают работники клуба.

Читайте также:

Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу

«Друзья говорят, это странно»: блогерша провела интервью со своим сталкером

Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут

«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова

«Сломали нос»: мать обвиняемого в педофилии москвича просит о помощи

Строил горки и насиловал детей: история Деда Мороза из Бугульмы