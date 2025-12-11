Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:46

Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску

В Волжском мать инвалида оштрафовали на 20 тыс. рублей за коляску в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мать ребенка с ДЦП, которая проживает в доме без пандусов, оштрафовали на 20 тыс. рублей, за инвалидную коляску, которую она оставляет на лестничном пролете второго этажа, передает V1.RU. По словам жительницы Волжска, ей приходится оставлять транспортное средство из-за невыносимой тяжести. Как пишет портал, семья проживает на последнем этаже в доме без лифта.

С иском в суд обратилась управляющая компания «ЖЭУ», которая, ссылаясь на жилищный кодекс, просила соблюдать права соседей и не оставлять личные вещи на площадке. При этом администрации города встала на сторону УК. В ситуацию даже пришлось вмешаться главе СК России Александру Бастрыкину. Женщина не согласна со штрафом и намерена добиться переселения на первый этаж или установки подъемника или пандуса.

Я вчера увидела, как управляющая компания всеми законами оперирует, и знаете, я не такая грамотная. Подавать апелляцию, чтобы еще больше штраф назначили? Чем дальше я жалуюсь, тем хуже становится, — рассказала женщина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий дополнительные нормативы для деятельности управляющих компаний в жилищной сфере. Согласно новым положениям, управляющие организации обязаны будут соответствовать установленным правительством критериям, касающимся квалификации персонала и материально-технической базы.

инвалиды
штрафы
управляющая компания
Волжский
