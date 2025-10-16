Новые требования к работе управляющих компаний вводятся в России Путин подписал закон о введении дополнительных требований к УК

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий дополнительные нормативы для деятельности управляющих компаний в жилищной сфере. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ и предусматривает реформу процедуры лицензирования.

Закон направлен на повышение стандартов работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно новым положениям, управляющие организации обязаны будут соответствовать установленным правительством критериям, касающимся квалификации персонала и материально-технической базы. При этом допускается выполнение этих требований через заключение договоров подряда на оказание услуг.

Существенно сокращаются сроки лицензирования — с 30 до 10 рабочих дней, с возможностью продления еще на пять дней в исключительных случаях. Упраздняется практика создания региональных лицензионных комиссий, а полномочия по выдаче лицензий переходят к органам государственного жилищного надзора.

Закон, также предусматривает создание федерального реестра квалификационных аттестатов и подачу документов через портал госуслуг. Изменения вступают в силу 1 сентября 2026 года.

