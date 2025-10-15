Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 23:01

Путин поручил утвердить план по миграционной политике

Путин поручил до конца 2025 года утвердить план по миграционной политике

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать конкретный план действий в сфере миграционной политики. Документ должен быть до конца этого года и стать основой для дальнейшей работы в данном направлении, отмечено в подписанном главой государства указе.

Поручение направлено на систематизацию мер в области миграции и приведение их в соответствие с утвержденной ранее концепцией. Реализация плана позволит скоординировать действия различных ведомств, отвечающих за миграционное регулирование.

До этого Путин заявил, что мигранты должны следовать правилам и законам страны. Это касается и знания мигрантами русского языка. Президент отметил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной».

Ранее сообщалось, что мигрантам, которые не смогли узаконить свой статус пребывания в России, грозит принудительное выдворение и штраф. Такие иностранные граждане обязаны выехать из страны, предварительно сообщив властям дату, место и маршрут своего выезда. По данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев 2025 года из России выдворено около 35 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Владимир Путин
меры
миграция
планы
