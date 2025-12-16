В школах Одинцово усилили меры безопасности после поножовщины

Во всех школах Одинцово усилили меры безопасности после нападения подростка с ножом, заявил глава городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Сети могут распространять неподтвержденную информацию, поэтому призвал доверять только официальным сообщениям.

Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве, — написал Иванов.

Ранее стало известно, что подросток атаковал школу утром 16 декабря. При нападении погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Кроме того, сообщалось, что мальчик планировал убить конкретную учительницу. Юноша искал преподавателя по всем кабинетам. Он зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов между тем допустил, что подросток страдал от психического расстройства. По его словам, не исключено, что школьник подвергался психологическому давлению и травле.