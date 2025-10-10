Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:34

Путин напомнил мигрантам о необходимости следования законам

Путин: мигранты должны соблюдать правила и законы России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Находящиеся в России мигранты должных следовать правилам и законам страны, заявил президент России Владимир Путин по итогам государственного визита в Таджикистан. Российский лидер подчеркнул, что это касается и знания мигрантами русского языка, передает пресс-служба Кремля.

Проблем в сфере миграции много, на них указывают сами россияне. Власти нашей страны должны в первую очередь думать о своих гражданах, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной». Мигранты должны жить в «человеческих условиях» и соблюдать законы принявшей их страны.

Россия также будет рада принять в своих учебных заведениях молодых людей из Таджикистана. По словам президента, страна намерена поддерживать желающих получить образование в РФ, для чего и дальше будет развивать гуманитарное сотрудничество и образовательные программы с Душанбе.

Ранее президент сообщил о росте товарооборота с Таджикистаном более чем на 17% за первые семь месяцев 2025 года. На встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном он назвал эту динамику положительной.

