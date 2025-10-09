Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:04

Путин раскрыл динамику торговых отношений России и Таджикистана

Путин: с начала года товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 17%

Владимир Путин и Эмомали Рахмон Владимир Путин и Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru

Товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос более чем на 17%, заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Он назвал такую динамику хорошей и призвал ее сохранить, передает пресс-служба Кремля.

В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые семь месяцев текущего года — 17 с лишним процентов, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Путин и Рахмон начали двусторонние переговоры. Беседа глав государств проходит в формате тет-а-тет во Дворце наций на улице Шириншо Шотемура в Душанбе. В этом году политики встречаются уже в четвертый раз.

До этого сообщалось, что российский лидер прибыл на площадь перед главным входом во Дворец наций на своем лимузине Aurus. В честь этого события были подняты государственные флаги России и Таджикистана, выстроен почетный караул, а военный оркестр играл торжественную музыку.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о предстоящей беседе Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она состоится в рамках визита российского лидера в Таджикистан. Предыдущие переговоры проходили в октябре прошлого года.

