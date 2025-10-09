Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 09:48

Путин и Рахмон начали двусторонние переговоры во Дворце наций в Душанбе

Владимир Путин и Эмомали Рахмон Владимир Путин и Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры. Беседа глав государств проходит в формате тет-а-тет во Дворце наций на улице Шириншо Шотемура в Душанбе, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что это уже четвертая личная встреча президентов в текущем году.

Предполагается, что разговор с глазу на глаз продлится не менее получаса, затем к Путину и Рахмону присоединятся члены делегаций. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на площадь перед главным входом во Дворец наций на своем лимузине Aurus. В честь этого события были подняты государственные флаги России и Таджикистана, выстроен почетный караул, а военный оркестр играл торжественную музыку.

До этого стало известно, что Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели 7 октября конструктивный телефонный разговор. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, это был «хороший и позитивный» диалог, в рамках которого главы государств договорились о личной встрече 9 октября.

