22 декабря 2025 в 17:10

Путин выразил Рахмону соболезнования из-за гибели мальчика из Таджикистана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана. Как передает пресс-служба Кремля, он также пообещал, что все виновные в этом инциденте понесут заслуженное наказание.

Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление и без всякого сомнения следствие будет доведено до конца и [виновные], безусловно, будут наказаны в полном объеме, — сказал лидер РФ.

Глава российского государства выразил уверенность в том, что расследование трагедии будет проведено максимально полно, Вместе с этим Путин пообещал объективность в этом деле.

Ранее стало известно, что похороны четвероклассника, погибшего при нападении на школу в Одинцово, пройдут на территории Таджикистана. Посольство республики уже вышло на контакт с семьей погибшего и предложило организационную помощь по перевозке тела и проведению погребения.

До этого появились сведения о том, что погибший школьник предпринял попытку отвлечь внимание нападавшего от других учеников. Его одноклассник рассказал, что последними словами мальчика была фраза: «Я его отвлеку». После этого он попытался убежать, но споткнулся на лестнице. В этот момент 15-летний подросток, устроивший нападение, догнал четвероклассника и нанес ему несколько ножевых ударов, которые оказались смертельными.

Владимир Путин
Эмомали Рахмон
соболезнования
смерти
