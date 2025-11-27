Стало известно, о чем Путин говорил с лидером Таджикистана

Стало известно, о чем Путин говорил с лидером Таджикистана Путин и Рахмон обсудили совместную борьбу с глобальными угрозами

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Бишкеке поговорили об усилении взаимодействия в борьбе с современными угрозами, сообщили в пресс-службе главы республики. Кроме того, политики обсудили терроризм и киберпреступность. Встреча состоялась на полях саммита ОДКБ.

Большое внимание было уделено укреплению взаимодействия в совместной борьбе с современными глобальными вызовами и угрозами, такими как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, включая незаконный оборот наркотиков, а также киберпреступность, — говорится в сообщении.

В ходе беседы Путин и Рахмон указали на важность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. Кроме того, они подтвердили необходимость расширения связей Москвы и Душанбе.

Путин прибыл в комплекс «Ынтымак Ордо» в Бишкеке в этот четверг, 27 ноября. Там проходит заседание саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Главу государства лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.