Путин прибыл на заседание ОДКБ в Бишкеке

Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо» в Бишкеке, где состоится заседание саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе Кремля. Главу государства лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

После церемонии приветствия и совместного фото российский лидер присоединился к уже приехавшим главам Белоруссии и Казахстана Александру Лукашенко и Касым-Жомарту Токаеву. Также ожидается прибытие президента Таджикистана Эмомали Рахмона и генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Представители Армении в саммите участвовать не будут.

Ранее сообщалось, что Путин и Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали совместное заявление об углублении союзнических отношений и стратегического партнерства. В документе закреплены новые задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей.

До этого появилось видео прибытия Путина в Киргизию. Президента встречали под торжественную музыку с почетным караулом и поднятыми государственными флагами. Также на церемонии были сокольничие с беркутами, чтобы российский лидер смог полюбоваться на хищных птиц.