Появились кадры встречи Путина с беркутами в Киргизии На видео попал момент встречи Путина с сокольничими с беркутами

В Киргизии президента РФ Владимира Путина встречали сокольничие с беркутами, кадрами торжественного приема поделился журналист телеканала «Россия-24» Павел Зарубин. В честь визита российского лидера в аэропорту расстелили красную ковровую дорожку с киргизскими национальными узорами.

Президент с заметным удовольствием полюбовался на хищных птиц. Встречать российского коллегу также пришел лидер Киргизии Садыр Жапаров, он пожал Путину руку сразу после его выхода из самолета.

Президенты двух стран должны возложить цветы к Вечному Огню на площади победы в Бишкеке. Визит Путина, который прибыл на саммит ОДКБ, продлится до 27 ноября.

Ранее Путин побывал с визитом в Казахстане. Вместе с президентом Касымом-Жомартом Токаевым он посетил Царскую ложу в Большом театре, откуда лидеры двух стран наблюдали за гала-концертом. Известно, что в масштабном представлении принимали участие казахстанские деятели искусств. Компанию президентам также составил генеральный директор Большого театра дирижер Валерий Гергиев.