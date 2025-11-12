Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Большом театре в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра, передает ТАСС. Здесь они будут наблюдать за гала-концертом, в котором примут участие мастера искусств Казахстана.

В ложу также прибыли министры культуры России Ольга Любимова и Казахстана Аида Балаева. Компанию лидерам составил генеральный директор Большого театра дирижер Валерий Гергиев. По пути к Царской ложе Владимир Путин вел беседу с Балаевой.

Ранее Путин и Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан на торжественной церемонии в Кремле. Главы государств подчеркнули переход отношений на новый уровень союзничества.

До этого Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в республике. Русский язык в Казахстане признан официальным и широко используется. Путин отметил удовлетворение его статусом и поддержкой со стороны правительства республики.