12 ноября 2025 в 16:52

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за его усилия по поддержке русского языка в республике, передает пресс-служба Кремля. В Казахстане русский язык признан официальным и активно используется в повседневной жизни.

Не может не вызывать удовлетворение, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана. Согласно Конституции, русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики, — прокомментировал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Токаев проведут переговоры для обсуждения ключевых аспектов двусторонних отношений. Основное внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Песков отметил, что встреча предоставляет возможность детально обсудить широкий спектр вопросов и что Россия и Казахстан являются близкими партнерами.

Ранее Путин заявил, что Россия планирует увеличить поставки природного газа предприятиям на северо-востоке Казахстана. Глава государства отметил, что «Газпром» уже много лет снабжает страну газом.

Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
русский язык
Казахстан
