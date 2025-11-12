Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 16:43

Путин анонсировал увеличение поставок газа в Казахстан

Путин: Россия рассматривает расширение поставок газа предприятиям Казахстана

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (слева), находящийся в России с государственным визитом, во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (слева), находящийся в России с государственным визитом, во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия рассматривает расширение поставок голубого топлива предприятиям Казахстана, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI форума межрегионального сотрудничества двух стран, которое транслировал Кремль. Российский лидер уточнил, что речь идет о компаниях на северо-востоке республики.

А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет голубое топливо потребителям республики. Форум проходит в Уральске с участием руководителей российских и казахстанских регионов. Также здесь собрались предприниматели, законодатели, политики, бизнесмены и эксперты. Путин отметил, что все они реально вовлечены в практическую деятельность по развитию многоплановых российско-казахстанских связей.

Ранее глава государства и президент Казахстана подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Документ предполагает переход межгосударственных отношений на новый уровень.

