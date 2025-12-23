Россияне столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок

Россияне столкнулись с существенными задержками при доставке международных посылок в предновогодний период, сообщает РБК со ссылкой на представителей «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК и DPD. По их данным, причинами сбоев стал резкий рост числа отправлений, усиление таможенного контроля и неблагоприятные погодные условия.

В компаниях отмечают, что масштаб задержек в этом году оказался больше, чем в прошлом. Основные сложности возникают на этапе международной логистики и таможенного оформления.

В Федеральной таможенной службе, в свою очередь, заявили об отсутствии нарушений сроков со стороны ведомства. Представитель ФТС подчеркнул, что отправления оформляются в установленные законом сроки, а для бесперебойной работы были приняты дополнительные меры по оптимизации графиков.

На пиковый период почта мобилизовала дополнительные ресурсы для ускорения доставки международных отправлений, привлекла персонал для подработки на объектах и дополнительный транспорт, — отметил представитель «Почты России».

Ранее сообщалось, что «Почта России» с 1 декабря ввела изменения в правила оформления международных отправлений. Первая буква в идентификаторе штрих-кода будет изменена с латинской R на L. Нововведения затронут такие услуги, как «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М».