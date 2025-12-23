Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 07:13

Россияне столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне столкнулись с существенными задержками при доставке международных посылок в предновогодний период, сообщает РБК со ссылкой на представителей «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК и DPD. По их данным, причинами сбоев стал резкий рост числа отправлений, усиление таможенного контроля и неблагоприятные погодные условия.

В компаниях отмечают, что масштаб задержек в этом году оказался больше, чем в прошлом. Основные сложности возникают на этапе международной логистики и таможенного оформления.

В Федеральной таможенной службе, в свою очередь, заявили об отсутствии нарушений сроков со стороны ведомства. Представитель ФТС подчеркнул, что отправления оформляются в установленные законом сроки, а для бесперебойной работы были приняты дополнительные меры по оптимизации графиков.

На пиковый период почта мобилизовала дополнительные ресурсы для ускорения доставки международных отправлений, привлекла персонал для подработки на объектах и дополнительный транспорт, — отметил представитель «Почты России».

Ранее сообщалось, что «Почта России» с 1 декабря ввела изменения в правила оформления международных отправлений. Первая буква в идентификаторе штрих-кода будет изменена с латинской R на L. Нововведения затронут такие услуги, как «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М».

Россия
посылки
задержки
доставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В городе Тайга без света остались более 10 тыс. потребителей
Появились подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы
«Цифровой ужас»: в Госдуме предложили «жесточайшие ограничения» в соцсетях
В России хотят ввести новую категорию ветеранов труда
Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе
Крах Киева и саботаж «прогресса» по Украине: новости СВО к утру 23 декабря
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 декабря: инфографика
Появилось видео с пожаром в Буденновске после атаки БПЛА
В зоне СВО подбили летчика — героя Украины
В Госдуме дали прогноз роста зарплат на первый квартал 2026 года
Россияне столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок
ВСУ ночью атаковали восемь районов Ростовской области
Строительный эксперт назвал неочевидную ошибку при выравнивании стен
У экс-генпрокурора Украины изъяли три килограмма золота и часы на €1 млн
Психолог рассказала, что делать с непонравившимся подарком
Цена на золото установила новый исторический рекорд
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу во время светового шоу
Юрист ответил, что может грозить сотруднику за отказ идти на корпоратив
Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут
Россиянам рассказали о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.