Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:42

Путин и Токаев подписали важный документ

Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве двух стран

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева), находящийся в России с государственным визитом, церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева), находящийся в России с государственным визитом, церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств, передает пресс-служба Кремля. Принятая декларация обозначила новый этап в развитии отношений между Москвой и Астаной. Подписание документа состоялось во время торжественной церемонии в Кремле.

Главы государств подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

Визит президента Казахстана в Россию продлился два дня. Основные мероприятия, включая переговоры в Кремле, прошли 12 ноября. Токаев прибыл в Москву накануне, 11 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация придает исключительно большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества. По словам представителя Кремля, важность этого решения двух стран трудно переоценить.

Владимир Путин
декларации
документы
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.