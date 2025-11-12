Путин и Токаев подписали важный документ

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева), находящийся в России с государственным визитом, церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств, передает пресс-служба Кремля. Принятая декларация обозначила новый этап в развитии отношений между Москвой и Астаной. Подписание документа состоялось во время торжественной церемонии в Кремле.

Главы государств подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

Визит президента Казахстана в Россию продлился два дня. Основные мероприятия, включая переговоры в Кремле, прошли 12 ноября. Токаев прибыл в Москву накануне, 11 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация придает исключительно большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества. По словам представителя Кремля, важность этого решения двух стран трудно переоценить.