Уединение вместо курортов, природа вместо городов на Авито Путешествиях

В Авито Путешествиях подвели итоги 2025 года. Так, в сегменте аренды квартир россияне чаще снимали «однушки» (46%) и студии (29%). Доля двухкомнатных квартир — 21%, трехкомнатных — 3%.

Как и годом ранее, самой популярной стала Московская область, второе место заняла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край, замыкающий топ-3. В пятерку также вошли Татарстан (то же место, что в 2024-м) и Ставропольский край (плюс три позиции). Год к году сильнее всего выросло количество бронирований в Крыму, Забайкальском крае, Туве, ЕАО и Республике Алтай.

Фото: Пресс-служба «Авито»

В сегменте аренды загородного жилья число бронирований росло в 2,5 раза активнее, чем в сегменте квартир. Как и год назад, наиболее популярной стала Карелия, на втором месте — Краснодарский край, на третьем — Крым (плюс пять мест, самый большой прирост в топ-15). В пятерку лидеров вошли Московская область (минус одно место) и Алтай (та же позиция). Сильнее всего выросло число бронирований в Камчатском, Красноярском и Алтайском краях, Московской и Архангельской областях и Чечне.

В сегменте отелей больше всего номеров забронировали в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Крыму и Татарстане. А в сегменте глэмпингов самым популярным регионом, как и год назад, стала Московская область, за ней — Татарстан (плюс одно место): он обогнал Карелию (плюс одно место), которая оказалась на третьем месте. Также в топ-5 вошли Краснодарский край (то же место) и Свердловская область (плюс два места). Число бронирований глэмпингов прибавило 85%.

Мы ожидаем, что к 2030 году объем рынка жилья вне дома превысит отметку в 2 трлн рублей, а основными драйверами станут рост средней стоимости ночи, расширение географии поездок по России и увеличение их числа. Традиционно на летний период пришлась почти половина всех годовых бронирований, при этом путешественники более гибко подходили к маршруту и ситуативно его меняли, чаще выбирали малые города и отправлялись в поездки для посещения разных событий, — отметил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

В 2025 году средняя длительность поездки — три-четыре дня. Почти в любой точке страны туристы могли подобрать жилье на Авито Путешествиях: в летние месяцы было доступно 510 тыс. объектов, а витрина отелей за год выросла на 22%. Средняя ежемесячная аудитория Авито Путешествий составила 15,2 млн человек.