Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 11:30

Уединение вместо курортов, природа вместо городов на Авито Путешествиях

Ростов Великий Ростов Великий Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Авито Путешествиях подвели итоги 2025 года. Так, в сегменте аренды квартир россияне чаще снимали «однушки» (46%) и студии (29%). Доля двухкомнатных квартир — 21%, трехкомнатных — 3%.

Как и годом ранее, самой популярной стала Московская область, второе место заняла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край, замыкающий топ-3. В пятерку также вошли Татарстан (то же место, что в 2024-м) и Ставропольский край (плюс три позиции). Год к году сильнее всего выросло количество бронирований в Крыму, Забайкальском крае, Туве, ЕАО и Республике Алтай.

Фото: Пресс-служба «Авито»

В сегменте аренды загородного жилья число бронирований росло в 2,5 раза активнее, чем в сегменте квартир. Как и год назад, наиболее популярной стала Карелия, на втором месте — Краснодарский край, на третьем — Крым (плюс пять мест, самый большой прирост в топ-15). В пятерку лидеров вошли Московская область (минус одно место) и Алтай (та же позиция). Сильнее всего выросло число бронирований в Камчатском, Красноярском и Алтайском краях, Московской и Архангельской областях и Чечне.

В сегменте отелей больше всего номеров забронировали в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Крыму и Татарстане. А в сегменте глэмпингов самым популярным регионом, как и год назад, стала Московская область, за ней — Татарстан (плюс одно место): он обогнал Карелию (плюс одно место), которая оказалась на третьем месте. Также в топ-5 вошли Краснодарский край (то же место) и Свердловская область (плюс два места). Число бронирований глэмпингов прибавило 85%.

Мы ожидаем, что к 2030 году объем рынка жилья вне дома превысит отметку в 2 трлн рублей, а основными драйверами станут рост средней стоимости ночи, расширение географии поездок по России и увеличение их числа. Традиционно на летний период пришлась почти половина всех годовых бронирований, при этом путешественники более гибко подходили к маршруту и ситуативно его меняли, чаще выбирали малые города и отправлялись в поездки для посещения разных событий, — отметил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

В 2025 году средняя длительность поездки — три-четыре дня. Почти в любой точке страны туристы могли подобрать жилье на Авито Путешествиях: в летние месяцы было доступно 510 тыс. объектов, а витрина отелей за год выросла на 22%. Средняя ежемесячная аудитория Авито Путешествий составила 15,2 млн человек.

путешествия
Россия
отдых
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.