23 декабря 2025 в 11:19

«Нет других проблем?»: депутат о планах Зеленского изменить даты праздников

Депутат Чепа призвал Зеленского думать о народе вместо переноса дат праздников

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует думать о народе, а не о переносе дат праздников, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, инициатива по реформе праздничных дней игнорирует глубинные культурные и религиозные традиции украинцев. Парламентарий отметил, что большинство православных граждан все равно будут отмечать Рождество 7 января.

Попытка отдалиться от России именно по православному вопросу — это серьезная ошибка [Зеленского]. Православные люди на Украине не воспринимают это 100%. Я уверен, что вероятный перенос празднования Рождества осуждают многие граждане. Они до сих пор продолжают отмечать этот праздник, как и положено, 7 января. Решение о реформе говорит лишь о том, что Зеленский — популист. Он не понимает ситуацию и то, насколько ошибается. Это серьезно. Да и перенос праздников, по-моему, не самое важное для Украины, о чем сейчас нужно думать и говорить. Нет других проблем? Действительно ли украинский народ сейчас это сильно волнует? — высказался Чепа.

Ранее Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается неизвестным.

Владимир Зеленский
Украина
праздники
Рождество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
