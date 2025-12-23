«Нет других проблем?»: депутат о планах Зеленского изменить даты праздников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует думать о народе, а не о переносе дат праздников, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, инициатива по реформе праздничных дней игнорирует глубинные культурные и религиозные традиции украинцев. Парламентарий отметил, что большинство православных граждан все равно будут отмечать Рождество 7 января.

Попытка отдалиться от России именно по православному вопросу — это серьезная ошибка [Зеленского]. Православные люди на Украине не воспринимают это 100%. Я уверен, что вероятный перенос празднования Рождества осуждают многие граждане. Они до сих пор продолжают отмечать этот праздник, как и положено, 7 января. Решение о реформе говорит лишь о том, что Зеленский — популист. Он не понимает ситуацию и то, насколько ошибается. Это серьезно. Да и перенос праздников, по-моему, не самое важное для Украины, о чем сейчас нужно думать и говорить. Нет других проблем? Действительно ли украинский народ сейчас это сильно волнует? — высказался Чепа.

Ранее Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается неизвестным.