Идеальная закуска к красному вину: груша с дорблю

Запеките спелую грушу в бальзамическом сиропе до карамелизации. Нагрейте две столовые ложки меда с щепоткой розмарина, влейте бальзамический уксус (1:1), дайте загустеть. Грушу разрежьте вдоль, но не до конца, внутрь положите кусочек зрелого дорблю и грецкий орех. Полейте сиропом. Подавайте теплой. Ее кремовая, пряная сладость с ореховой крошкой и благородной плесенью создаст идеальный мост к танинам. Жир сыра смягчит вино, а фруктовая кислинка и карамель подчеркнут фруктовые ноты в бокале. Это не просто закуска, а ключ, раскрывающий букет. Такое сочетание работает с каберне, мерло или ширазом, добавляя каждому глотку объем и теплое послевкусие. Готовится быстро, но впечатляет глубоко.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

